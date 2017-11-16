Пчёлы и волк стали главными героями новой эмблемы

Эмблемы силовых структур традиционно похожи на герб. Студия Артемия Лебедева вдохновилась известным геральдическим щитом, придав ему сложную и запоминающуюся форму.

Композиционные элементы рассказывают две параллельные истории – о силовых структурах и о Тамбове. О силовых структурах напоминает характерная полицейская расцветка, палицы, вежливый девиз.

Для Тамбова найдена предельно прямолинейная метафора – Тамбовский волк. Он, товарищ всем сразу, к тому же вежливо, но строго смотрит с центральной части эмблемы.

Пчелы тоже изображены на гербе Тамбова и считаются одним из символов города.

Эмблема вышивается на красивых шевронах и украсит форму Тамбовской Росгвардии (после утверждения у геральдических экспертов).