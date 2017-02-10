Оригинальное видео-поздравление записано ко Дню дипломатического сотрудника России



Фото: РИА Новости

Студенты и выпускники Московского государственного института международных отношений записали видео-поздравлен ие ко Дню дипломатического сотрудника России, который отмечается сегодня, 10 февраля. Патриотичный ролик опубликован на официальной странице МИДа РФ в Facebook.

В ролике молодые люди поют о призвании дипломата, которые «спасают весь мир, используя лишь силу слов», а также о нелегкой судьбе работников МИДа: «Я вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь с восхода год за годом», поют выпускники и учащиеся МГИМО. Из комментариев, оставленных под постов с видео, следует, что видео-поздравлен ие – это личная инициатива учащихся, студенты самостоятельно написали текст и музыку, а затем и сняли видеоролик.

Профессиональный праздник День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот день учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летия МИД России. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитическ ого ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

Сегодня всех российских дипломатов и ветеранов ведомства поздравил и глава МИД России Сергей Лавров. В своем видео обращении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, он поблагодарил своих сотрудников за службу, отдал дань предшественникам за их заслуги в укреплении российской государственност и, продвижении позиций России на мировой арене, а также почтил память погибших коллег.