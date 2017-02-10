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Студенты и выпускники Московского государственного института международных отношений записали видео-поздравлен
В ролике молодые люди поют о призвании дипломата, которые «спасают весь мир, используя лишь силу слов», а также о нелегкой судьбе работников МИДа: «Я вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь с восхода год за годом», поют выпускники и учащиеся МГИМО. Из комментариев, оставленных под постов с видео, следует, что видео-поздравлен
Профессиональный праздник День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот день учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летия МИД России. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитическ
Сегодня всех российских дипломатов и ветеранов ведомства поздравил и глава МИД России Сергей Лавров. В своем видео обращении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, он поблагодарил своих сотрудников за службу, отдал дань предшественникам за их заслуги в укреплении российской государственност