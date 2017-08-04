На презентации телеканал СТС рассказал о достижениях прошлого сезона и планах на будущий. Помимо проверенных форматов, канал инвестирует в новые и обещает запустить эксклюзивные шоу, чтобы сломать ассоциацию «сериальности».
СТС заявил, что в новый сезон идет с 50 проектами. Если ранее телеканалы делали ставку на проверенный контент из-за нестабильности на рекламном рынке, то теперь, на примере СТС, можно сказать, что каналы пробуют новые форматы. Вещатель планирует сломать ассоциацию «сериальности» и запустит «большие шоу», привлекая франшизу и мировые разработки. О подробностях руководство телеканала пока не распространяется: «Мы пока нащупываем их интонацию», – уточнила на презентации гендиректор СТС Дарья Легони-Фиалко.
Основной контент многосерийных историй пополнится четырьмя премьерами. Картиной «ИванОвы-ИвАновы» (о детях, которых перепутали). Здесь ставка на подбор актеров и экшн. По сюжету двух детей с одинаковыми фамилиями перепутали в роддоме.
СТС подхватил космический тренд и покажет сериал «Команда Б», где в космос набирают по объявлению. Также к эфиру готовится сериал о девушке-пилоте «Крылья».
«Сериал с интеллигентным юмором» – так СТС презентует первый сезон «Психологинь» – картины про когнитивную беспомощность, выпускниц психфака и другие синдромы.
Проверенный годами эфира бренд «Воронины» празднует юбилей. У сериала, который преодолел рубеж в 450 серий, выйдет 20 сезон. В вечерний прайм-тайм будней на телеканале продолжится кино в 21:00. Более подробно о новом сезоне, а также о рестайлинге канала СТС расскажет в сентябре на основной презентации сезона.
Результаты предыдущего телевизионного года Дарья Легони-Фиалко назвала успешными, отметив рост в ЦА 10-45, при падении этого же показателя у конкурентов (России 1, НТВ). Канал держит лидирующую позицию в прайме воскресного дня (доля 12.5) и подтверждает звание «семейного», так как является первым при выборе для аудитории с детьми. А также СТС удерживает внимание зрителей в диджитал и сохраняет лидерство в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Согласно данным Mediascope, которые есть в распоряжении Sostav.ru, в аудитории 4+ по прошедшему телесезону (города 100 тыс.+, за период с 1 сентября 2016 по 31 мая 2017), доля аудитории СТС выросла до 4,9% – на две десятых процента по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 (4,7%).
Анна Васильева
Управляющий директор
агентства OMD DaVinci
«Я бы не сказала, что канал меняет контент, скорее речь о идет о закреплении успеха с использованием лучших мировых разработок. При высокой конкуренции даже чтобы остаться на месте, нужно быстро бежать вперед, так что решение стратегически верное.
В условиях дефицита качественного инвентаря как рекламодатели, так агентства рады появлению ярких проектов. Главное, чтобы усилия телеканала конвертировались в рейтиги, тогда рекламодатели проголосуют своими бюджетами».
Мария Уколова
Управляющий директор
агентства OMD AMS
«С нетерпением ждем новый сезон на СТС, который обещает быть очень интересным. Ставка на новые сериалы усилит позиции канала, в первую очередь на семейную аудиторию, которая является ключевой для СТС и одной из наиболее востребованных среди рекламодателей. Большое количество премьер позволит рекламодателям эффективно работать на более молодую аудиторию, особенно с учетом перехода на измерение объединенного рейтинга потребления телеконтента на ТВ и в диджитале в формате «Big TV rating».