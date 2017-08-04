Канал презентовал премьеры нового телесезона и результаты прошедшего года





На презентации телеканал СТС рассказал о достижениях прошлого сезона и планах на будущий. Помимо проверенных форматов, канал инвестирует в новые и обещает запустить эксклюзивные шоу, чтобы сломать ассоциацию «сериальности».

СТС заявил, что в новый сезон идет с 50 проектами. Если ранее телеканалы делали ставку на проверенный контент из-за нестабильности на рекламном рынке, то теперь, на примере СТС, можно сказать, что каналы пробуют новые форматы. Вещатель планирует сломать ассоциацию «сериальности» и запустит «большие шоу», привлекая франшизу и мировые разработки. О подробностях руководство телеканала пока не распространяется: «Мы пока нащупываем их интонацию», – уточнила на презентации гендиректор СТС Дарья Легони-Фиалко.

Основной контент многосерийных историй пополнится четырьмя премьерами. Картиной «ИванОвы-ИвАновы» (о детях, которых перепутали). Здесь ставка на подбор актеров и экшн. По сюжету двух детей с одинаковыми фамилиями перепутали в роддоме.

СТС подхватил космический тренд и покажет сериал «Команда Б», где в космос набирают по объявлению. Также к эфиру готовится сериал о девушке-пилоте «Крылья».

«Сериал с интеллигентным юмором» – так СТС презентует первый сезон «Психологинь» – картины про когнитивную беспомощность, выпускниц психфака и другие синдромы.

Проверенный годами эфира бренд «Воронины» празднует юбилей. У сериала, который преодолел рубеж в 450 серий, выйдет 20 сезон. В вечерний прайм-тайм будней на телеканале продолжится кино в 21:00. Более подробно о новом сезоне, а также о рестайлинге канала СТС расскажет в сентябре на основной презентации сезона.

Результаты предыдущего телевизионного года Дарья Легони-Фиалко назвала успешными, отметив рост в ЦА 10-45, при падении этого же показателя у конкурентов (России 1, НТВ). Канал держит лидирующую позицию в прайме воскресного дня (доля 12.5) и подтверждает звание «семейного», так как является первым при выборе для аудитории с детьми. А также СТС удерживает внимание зрителей в диджитал и сохраняет лидерство в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Согласно данным Mediascope, которые есть в распоряжении Sostav.ru, в аудитории 4+ по прошедшему телесезону (города 100 тыс.+, за период с 1 сентября 2016 по 31 мая 2017), доля аудитории СТС выросла до 4,9% – на две десятых процента по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 (4,7%).

Анна Васильева

Управляющий директор

агентства OMD DaVinci «Я бы не сказала, что канал меняет контент, скорее речь о идет о закреплении успеха с использованием лучших мировых разработок. При высокой конкуренции даже чтобы остаться на месте, нужно быстро бежать вперед, так что решение стратегически верное. В условиях дефицита качественного инвентаря как рекламодатели, так агентства рады появлению ярких проектов. Главное, чтобы усилия телеканала конвертировались в рейтиги, тогда рекламодатели проголосуют своими бюджетами».