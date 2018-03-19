Развивать его будет Лев Макаров, который уходит с поста гендиректора телеканала «Че»

Холдинг «СТС Медиа» готовит к запуску новый проект — канал CTC Kids, который будет специализироваться на анимации и распространяться в кабельных сетях. В связи с этим генеральный директор телеканала «Че» Лев Макаров с 19 марта 2018 года займёт позицию заместителя генерального директора «СТС Медиа» по новым проектам, сообщили в холдинге.

На новом посту Макаров будет курировать стратегические проекты по развитию бизнеса холдинга в области расширения дистрибуции контента на новые аудитории, а также в области анимации и образовательных программ.



Должность директора канала «Че» займёт Елена Карпенко, ранее работавшая в холдинге «СТС Медиа». «СТС Медиа» как управляющая компания также выполняет функцию генерального директора каналов СТС и CTC Love. Дарья Легони-Фиалко и Кира Ласкари продолжают возглавлять телеканалы СТС и CTC Love на позициях директоров. Марина Хрипунова продолжит руководить каналом «Dомашний».

Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»



Бизнес «СТС Медиа» выходит на новый уровень, и это, разумеется, требует от нас определенных изменений в структуре управления компанией. За последние два года нашей команде удалось значительно улучшить финансовые показатели холдинга — это прямой результат принятого нами комплекса мер по перестройке бизнеса компании. Мы изменили подход во многих сферах, от производства собственного контента и продвижения наших продуктов до развития новых направлений. Лев Макаров имеет уникальный для медиа-рынка опыт именно в части запуска и реализации новых проектов, что, не сомневаюсь, позволит ему показать высокие результаты на посту заместителя генерального директора «СТС Медиа».

Вещание CTC Kids может начаться летом-осенью этого года, рассказали РБК два источника на телевизионном рынке. Несколько лет назад структура «СТС Медиа» зарегистрировала СМИ под названием CTC Kids; тогда речь шла только о телепрограмме. Но 5 марта 2018 года Роскомнадзор выдал свидетельство о регистрации СМИ телеканалу CTC Kids. Вещать он планирует не только в России, но и за рубежом и на нескольких языках, следует из документов службы.



У Льва Макарова есть опыт управления анимационными каналами. С 2012 до 2016 года он возглавлял канал «2×2», который позиционируется как «первый в мире анимационный канал для взрослых» и ориентирован на так называемых kidults — взрослых, сохранивших детские и юношеские увлечения.