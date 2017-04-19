Кипрская компания, связанная с ритейлером, подала иск о банкротстве его основателя и экс-владельца



Максим Ноготков. Фото РИА Новости

Кипрская компания Strafor Commercial, связанная со "Связным", подала иск о банкротстве основателя и бывшего владельца ритейлера Максима Ноготкова, сообщает “Интерфакс”.

Иск был подан 10 апреля кипрской компанией Strafor Commercial Ltd. - структура компании Solvers бизнесмена Олега Малиса, который владеет 51% акций в Trellas Enterprises Ltd. - головной структуре группы "Связной".

Представитель Strafor пояснил, что у компании “есть подтвержденное судом требование к Максиму Ноготкову, компания использует все доступные ей способы правовой защиты своих интересов”. В Strafor не уточнили, о каком объеме требований идет речь.

Trellas Enterprises является холдинговой компанией группы "Связной", в том числе контролирует одноименного ритейлера. В декабре 2014 года компания Solvers бизнесмена Олега Малиса выкупила у "Онэксима" права требования долга к Trellas на 130 миллионов долларов, по которому был заложен 51% кипрской компании. В январе 2015 года Ноготков подписал распоряжение о передаче 51% Trellas в пользу компании Малиса North Financial Overseas Corp (NFOC).