Селлер «Страна-онлайн» начал пакетные продажи рекламы на каналах «Москва 24», «Москва Доверие» и «360»

Селлер телевизионной рекламы «Страна-онлайн» запускает продажи нового рекламного инвентаря. Рекламу на столичных телеканалах «Москва 24», «Москва Доверие» и «360» теперь можно купить по рейтингам через единый «Московский Рекламный Канал».

Виртуальные рекламные блоки объединяют в себе совокупные показатели фактических выходов на локальных московских телеканалах «Москва 24», «Москва Доверие» и «360». По мнению селлера «Страна-онлайн», «Московский Рекламный Канал» позволит выйти на качественно новый уровень продаж телевизионной рекламы на региональных телеканалах.

Для участников рынка принцип работы с «Московским Рекламным Каналом» знаком по аналогичным проектам «Страны-онлайн» — «Цифровой Рекламный Канал» (ЦРК) и «Мужской Цифровой Рекламный Канал» (МЦРК), созданным на основе телеканалов «Цифрового телевидения».

По данным Mediascope, на которые ссылается «Страна-онлайн», за период с 1 марта 2018 года по настоящее время суммарные показатели «Московского Рекламного Канала» по баинговой аудитории сопоставимы с показателями локальных московских блоков телеканалов «Домашний», «Пятница», «Матч ТВ» и «ТВ Центр».

«Страна-онлайн» — коммуникационное агентство, реализующее на эксклюзивной основе рекламные возможности телеканалов «Москва 24», «Москва Доверие», «360», а также «Цифрового телевидения» («Русский Роман», «Моя Планета», «Живая Планета», «Русский Бестселлер», «Русский Детектив», «Наука», «Настоящее Страшное Телевидение», «Т24», «История», «Комедия», «Синема», «Доктор», «Сарафан»).