Девелопер «Интеко» подписал инвестиционный контракт с государственным застройщиком



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Структурам «Интеко» разрешили подписать инвестиционный контракт с московскими властями. Девелопер, его дочерняя компания «Минские холмы» и «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ) запустят проект по комплексной застройке земельных участков в пойме реки Раменки. Всего партнеры планируют построить 707 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Это крупнейший проект и для государственного застройщика, и для «Интеко» (после смены собственников), сообщает РБК.

Как будут распределяться функции между партнерами, не уточняется. УЭЗ принадлежит «Мосинжпроекту», который, в свою очередь, подконтролен столичному департаменту строительства. «Интеко» до 2011 года было частью бизнес-империи Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. После его отставки девелоперскую группу приобрел президент Бинбанка Микаил Шишханов. Сейчас «Интеко» входит в группу «Сафмар» семьи Гуцериевых — Шишханова.

УЭЗ, которое специализируется на возведении нетипового экспериментального жилья, не впервые сотрудничает с частным застройщиком. Однако таких масштабных проектов в истории компании не было. По оценкам экспертов, строительство многофункционального жилого комплекса на пересечении ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги обойдется в 50–60 млрд рублей.