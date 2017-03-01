В банковских отделениях запустят формат Starbucks On the Go



Иллюстрация depositphotos

Пункты продаж кофе Starbucks появятся в отделениях банка «Открытие». Формат Starbucks On the Go подразумевает установку автоматизированных мини-кофеен с сокращенным ассортиментом. Они представляют собой стойку заказа с кофемашиной, интерактивным экраном и возможностью оплаты. Компания планирует запустить 10 точек до конца марта, первая откроется в допофисе «Открытия» в бизнес-центре «Вивальди», пишут «Ведомости».

Банк сотрудничает с сетью кофеен с 2013 года. Тогда полноценная кофейня появилась в офисе на Смоленской площади. Цель такого партнерства - увеличение клиентского потока и повышение узнаваемости банковского бренда.

Подхватить инициативу собирается сеть «Шоколадница». Уже в этом году там появятся несколько автоматов, проект будет работать в тестовом режиме. В компании отмечают удобство мини-кофейни для гостей и сотрудников, поскольку она ускоряет обслуживание и разгружает кассиров. Назвать оборудование бюджетным нельзя. Представитель «Шоколадницы» говорит о 10 тысячах долларов за установку автомата.

Формат Starbucks On the Go новый для России. До сих пор он был представлен только в сети кинотеатров «Каро фильм». Зато в других странах пункты самообслуживания Starbucks работают на автозаправках, в кинотеатрах, супермаркетах, аэропортах. Это позволяет получить выход на покупателя практически везде и в любое время.