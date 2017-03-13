Новые стаканчики появятся в кофейнях с 16 марта

Американская сеть кофеен Starbucks разработала весенний дизайн для кофейных стаканчиков. Впервые в истории бренда это будут разноцветные стаканчики в минималистичном стиле без привычной русалки.

Стаканчики представлены в трех цветах – желтом, салатовом и голубом. В центре каждого стакана изображен пустой белый круг, где посетитель может нарисовать собственную картинку. Привычного принта с русалкой на чашках нет.

Starbucks уже не первый раз выпускает «сезонные» дизайны. Так, уже появлялись специальные летние, зимние и осенние стаканчики, а также коллекция к Новому году. Но дизайн к весне сеть кофеен запускает впервые.

Стаканчики с новым дизайном появятся в кофейнях США и Канады с 16 марта.