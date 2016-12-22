Стерлядь-баскетболист и Белка-волейболистка проиграли



Фото: vk.com

В Саратове выбрали спортивный символ города. Большинство голосов было отдано за антропоморфную пчелу Волжика. За пчелочеловека проголосовало 1872 из 4614 жителей Саратова.

Волжика придумала замдиректора СДЮШОР №6 Людмила Никитина. Его согнутая нога символизирует «движение вверх», а он целиком воспевает «трудолюбие, ловкость и быстроту». Также в конкурсе участвовали Рысь-хоккеист, Верблюд-лыжник и Медведь с телом в виде футбольного мяча. В тройку лидеров вошли Стерлядь-баскетболист и Белка-волейболистка.

Конкурс был объявлен в начале ноября, за победу боролись 9 претендентов. Теперь город изготовит ростовую куклу с новым символом, которую будет показывать на физкультурно-оздоровительных соревнованиях и спортивных мероприятиях. Также Пчелочеловек появится на сувенирах – кружках, блокнотах и других товарах.