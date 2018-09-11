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Specsavers провели социальный эксперимент и узнали, за сколько люди готовы продать свое зрение

Екатерина Назаренкова 11.09.2018 в 14:15

Оказалось, что не готовы

Specsavers — крупная сеть оптик, известная своим креативным подходом к промокампаниям. Обычно ее ролики забавные и легкие для восприятия, но не в этот раз.

Бренд Specsavers в Австралии запустил социальную кампанию, чтобы показать, насколько небрежно жители страны относятся к своему зрению.

Совместно с агентством Cummins & Partners был создан фейковый медицинский кабинет, в который были приглашены участники социального эксперимента. Каждому из них было необходимо ответить на один провокационный вопрос: «За сколько вы готовы продать свои глаза, свое зрение?»

В Австралии, впрочем, думается, что и во всем мире, способность видеть воспринимается как нечто само собой разумеющееся — то, что всегда есть и будет с нами. Отсюда редкие визиты к врачу и, как результат, необратимое ухудшение зрения.

Отвечая на вопрос, испытуемые приходили к весьма эмоциональным выводам о значимости зрения в их жизни. Все единогласно сошлись на том, что зрение действительно бесценно, а вопрос, почему, в таком случае, каждый из них относится к нему так пренебрежительно, как бы повис в воздухе.

Сара Макиннес, директор по маркетингу Specsavers:

Мы знали, чтобы заставить людей остановиться и действительно задуматься о значимости зрения, нам нужно сделать что-то действительно мощное и содержательное. Мы создали эту кампанию, потому что очень обеспокоены тем, что люди не понимают важность профилактического ухода за глазами. Никто не должен страдать от потери зрения, оно того не стоит.

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