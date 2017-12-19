Норвежская Opera Software решила провести ребрендинг

Норвежская компания-разработчик Opera Software решила поменять свое название на Otello Corporation, сообщает Reuters.

Корпорация запланировала провести ребрендинг и переименовать тикер на бирже в Осло. На данный момент сотрудники активно занимаются созданием будущего логотипа обновлённой компании. Opera Software сумела продать бизнес-идею по разработке браузера Opera за 600 миллионов долларов в июле прошлого года.

Ранее китайские инвесторы пытались купить 100% акций компании за 1,2 млрд долларов. Однако Opera сохранила за собой часть активов, включая рекламный бизнес Opera Mediaworks, разработчика приложений Opera Apps & Games и телевидение Opera TV.

Opera Software создана группой исследователей, работавших на норвежскую телекоммуникационную компанию Telenor. Наиболее известными продуктами компании являются браузер для персональных компьютеров Opera, который с 2005 года распространяется бесплатно, и для мобильных устройств Opera Mini и Opera Mobile.