Вчера известный советский актер и режиссер ушёл из жизни в возрасте 82 лет

«Союзмультфильм» посвятит все новые серии «Простоквашино» памяти Олега Табакова, сообщает РИА-Новости со ссылкой на представителя правления студии Юлиану Слащеву.

В мультфильме «Трое из Простоквашино» Олег Табаков озвучивал кота Матроскина. В новых сериях кот говорит голосом Михаила Ефремова.

«Мы посвятим все новые серии „Проствоквашино“ памяти Олега Павловича Табакова», — отметила Слащева, добавив, что смерть актера — невосполнимая утрата.

В начале каждого нового эпизода мультфильма будет появляться памятная надпись.

Известный советский актер и режиссер Олег Табаков скончался в Москве в возрасте 82 лет. Среди его работ более ста советских и российских фильмов и сериалов, в том числе «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Ширли-мырли», «Человек с бульвара Капуцинов» и др. Кроме того, Табаков запомнился зрителям по озвучке таких мультфильмов, как «Бобик в гостях у Барбоса».

С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени Чехова.