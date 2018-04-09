Новые санкции для Дмитрия Костыгина продлятся минимум до 14 мая

Санкт-Петербургский районный суд повторно отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в «мошенничестве в сфере кредитования», сроком до 14 мая 2018 года. Это решение адвокат предпринимателя собирается обжаловать, сообщили представители Костыгина.

Сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства отказать или смягчить совладельцу «Юлмарта» ограничения.

«Переговоры со Сбербанком и инвесторами вести будет посложнее. А так это технический момент — в марте апелляция вернула дело о мере пресечения на повторное рассмотрение, сейчас суд дал месяц домашнего ареста. Конфликт по поводу Юлмарта длится уже два года, месяц тут ничего не решает. Менеджмент компании с вызовами отлично справляется. Наша созидательная позиция априори сильнее. В марте в Сбербанк направлено новое предложение по реструктуризации», — передал Костыгин через представителя.

Напомним, чтобы получить кредит Сбербанка на 1 млрд руб., «Юлмарт» предоставил ложные сведения о финансовом состоянии. В итоге деньгами Костыгин распорядился по своему усмотрению, считает Следственный комитет. Однако его защита в суде указывала, что он не имеет отношения к получению кредита или хищению. В начале октября 2017 года его отправили под домашний арест, а в феврале суд отказал в ходатайстве о его продлении еще на месяц.