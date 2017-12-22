Группа «САФМАР» сообщила и о других кадровых перестановках в своих компаниях

Совет директоров «М.Видео» в ходе заседания избрал генеральным директором компании Билана Ужахова, сообщает RNS. Ранее этот пост занимал основатель ритейлера Александр Тынкован.

«Избрать (назначить) Генерального директора Общества – Ужахова Билана Абдурахимовича 21 декабря 2017 года на срок 3 (три) года…Избрать (назначить) Президента Общества – Тынкована Александра Анатольевича 21 декабря 2017 года на срок 3 (три) года», – говорится в сообщении компании. Кроме того, совет директоров «М.Видео» переизбрал своим председателем Саида Гуцериева.

В «Эльдорадо», также входящем в ПФГ «САФМАР», в свою очередь, назначен новый управляющий директор. Сергей Ли вступит в должность 1 января 2018 года и будет отвечать за операционное руководство компанией, работу розницы и маркетинга, клиентский сервис.

Михаил Никитин, ранее занимавший позицию CEO «Эльдорадо», принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру за периметром группы «САФМАР».