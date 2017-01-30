Beeline и Tele2 запустили аналоги популярного приложения для знакомств

Мобильные операторы решили конкурировать с Tinder. Beeline и Tele2 запустили свои мобильные приложения для знакомств. У МТС подобный сервис работает еще с прошлого года. Однако эксперты скептически относятся к подобным инициативам. Привязка к определенному оператору значительно ограничивает круг потенциальных пользователей.

Осенью 2016 года МТС объявил о запуске мобильного приложения «Знакомства». Оно предназначено для поиска друзей или серьезных отношений. По функционалу сервис станет похож на Tinder: общаться пользователи смогут только при условии взаимной симпатии.

Подобное приложение есть также и у компании Mail.Ru Group, с которой афиллирован «МегаФон». Теперь к конкурентам Tinder присоединились и другие мобильные операторы. Tele2 и Beeline разработали аналогичные сервисы.

«ВымпелКом» (торговая марка Beeline) запустил приложение для знакомств MeetApp, а Tele2 представил «Знакомства Tele2». Сервисы Beeline и МТС доступны для всех пользователей – зайти в приложение можно через соцсети или с помощью номера мобильного телефона. Однако в «Знакомствах Tele2» могут зарегистрироваться только абоненты сети Tele2.

Приложение «ВымпелКома» MeetApp начали тестировать в Киргизии, хотя оно уже работает и в России. Приложение работает по принципу Tinder: два человеку могут начать чат только в случае взаимной симпатии.

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«Приложение MeetApp запущено в Киргизии несколько недель назад и уже стало вторым по популярности в местном AppStore, его установили около 20 тыс. пользователей iOS и Android. К 14 февраля планируем следующий релиз с новой функциональностью и дизайном», — рассказала «Известиям» Анна Знаменская, директор по цифровым технологиям «ВымпелКом Евразия». В случае успешности проекта, он выйдет и на других рынках.

«Знакомства Tele2» также работают в формате Tinder. Пользователь заполняет информацию о себе, а также пожелания о поле и возрасте партнера. Начать общение можно после того, как два человека поставят друг другу «лайк». Представители компании рассказали, что обсуждают возможность предоставить доступ к сервису для абонентов других операторов.

Однако эксперты сомневаются в успехе сервисов для знакомств от операторов связи. Это как вскочить на подножку уходящего поезда, считает Сергей Кравцов, основатель фирмы по разработке приложений OMMG Technology. Проблема в том, что количество пользователей сервиса будет ограничено из-за привязки к оператору.

«Используя мощности операторов, можно построить практически всё; я не удивляюсь, когда слышу о телемедицинском приборе, который разрабатывает оператор связи. Операторы стремятся увеличить прибыль, но для этого не обязательно делать «убийцу Tinder», — говорит Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ).