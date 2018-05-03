Кресло Владимира Холязникова займёт Олег Минаев

На позицию нового генерального директора платформы модных распродаж KupiVIP назначен Олег Минаев. Владимир Холязников, ранее занимавший этот пост, решил сконцентрироваться на развитии других бизнес-проектов, сообщили в пресс-службе компании.

Владимир Холязников работал в KupiVIP с самого основания и за время своей деятельности в компании запустил несколько новых направлений. В частности, стал основателем и управляющим директором сервисного подразделения холдинга — KupiVIP E-commerce Services. Холязников остался миноритарным акционером проекта и членом совета директоров.

«Мы сожалеем об уходе Владимира, но безусловно уважаем его решение. Мы искренне благодарим его за 10 лет работы в компании, полных самоотверженной отдачи делу, огромной энергии и выдающихся бизнес результатов, и желаем успехов в роли предпринимателя. Владимир остается акционером компании, а также board advisor. Он вместе с нами уверен в том, что новый генеральный директор совершит очередной позитивный рывок в развитии нашего бизнеса», — прокомментировал кадровые перемены основатель компании Оскар Хартман.

Олег Минаев построил успешную карьеру в лидирующей немецкой компании Kärcher, где он отвечал за дистрибуцию на мировом рынке. С 2004 года он занимал позицию генерального директора Kärcher в России, вывел бренд на российский рынок и сделал его безусловным лидером в своей категории.

«Я рад присоединиться к KupiVIP, потому что вижу огромные перспективы в динамично растущем e-commerce секторе в России. Я уверен, что мой управленческий и коммерческий опыт работы как в Германии, так и в России даст синергетический эффект, чтобы вывести KupiVIP на следующий уровень развития», — отметил Олег Минаев.