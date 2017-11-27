В компании решение объяснили бесперспективностью с точки зрения выручки

Американская компания comScore, занимающаяся измерениями аудитории в интернете, с 2018 года прекратит развитие и поддержку аудиторных панелей в России и еще 14-ти странах, сообщает RNS со ссылкой на директора по продажам СomScore в России и СНГ Сергея Онищенко.

Такое решение связано с тем, что ведение бизнеса в этих странах компания сочла бесперспективным с точки зрения увеличения выручки. Отдельно данные по России не будут отражаться в отчётах comScore, но будут входить в совокупный показатель по Европе и всему миру.

«Решение связано с необходимостью развития мобильных измерений глобально в странах присутствия, что требует больших инвестиций единовременно. Учредителям СomScore пришлось выбирать приоритетные рынки. К сожалению, Россия попала в список менее перспективных стран», — объяснил Онищенко.

Он также отметил, что панель не прекратит свое существование, она может долго работать в автоматическом режиме несколько лет, но ее размер будет постепенно сокращаться, точность данных снижаться.

СomScore предоставляет независимые данные и аналитическую информацию по измерению онлайн-аудитории. На исследования comScore в разные годы ссылались «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler & Co. В пресс-службе Mail.ru Group сообщили, что интернет-холдинг являлся клиентом СomScore, но использовала исследовательские данные «как источник информации о зарубежных рынках». Основными поставщиками медиаизмерений по России являются конкурирующие структуры, в частности, Mediascope.