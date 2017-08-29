Исследователи выяснили, что сборы в школу – ощутимая нагрузка на семейный бюджет



Depositphotos

В преддверии начала учебного года микрофинансовые организации зафиксировали трехкратный рост займов с целью оплаты товаров к учебному году, сообщают «Банки.ру» со ссылкой на исследование компании «Домашние деньги».

Согласно расчетам, собрать ребенка в школу в среднем обойдется в 6—15 тыс. рублей в регионах и 20—30 тыс. — в Москве и Санкт-Петербурге. Около 50% семей признаются, что покупка канцелярии, школьной формы и обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете.

Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию, сбор школьника достаточно проблематичен в плане финансовой нагрузки. Поэтому каждая третья семья берет в долг у близких или обращается в кредитные организации. В этом году спрос займов на эти цели составил 6% от всех договоров, что в 3 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

«Данная тенденция свидетельствует о том, что с каждым годом собрать ребенка в школу становится все более проблематично без использования заемных средств», - сообщается в исследовании.

Лидирует по данному направлению займов Свердловская, Архангельская, Астраханская, Иркутская и Новосибирская области, Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Республика Татарстан.

Среди других целей, на которые люди занимают у МФО, — неотложные нужды (58% в августе этого года, 68% в прошлогоднем августе), ремонт квартиры, автомобиля, дачи (21%, 15%), оплата обучения и детского сада (5% и 2%).