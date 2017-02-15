Обзор сервиса накануне самого громкого IPO года



Скриншот соцсети

Компания Snap, которой принадлежит популярный сервис Snapchat, готовится провести IPO и привлечь до 3 млрд долларов. Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тиккером SNAP. Если размещение пройдет успешно, весь бизнес будет оценен в 25 млрд долларов, а пакеты сооснователей Эвана Шпигеля и Бобби Мерфи будут стоить по 5,5 млрд долларов. Шпигель также может рассчитывать на щедрый бонус в размере 750 млн долларов.

Snapchat — самая популярная социальная платформа у американских тинейджеров, что привлекает бренды, ориентирующиеся на молодежь. По данным Piper Jaffray, 35% тинейджеров в США предпочитают сервис таким конкурентам, как Facebook, Twitter и Instagram. Ежедневная активная аудитория сервиса составляет 161 млн пользователей, причем манера использования напоминает одержимость — в среднем человек открывает приложение 18 раз в день и тратит на него 25–30 мин. Кроме того, аудитория Snapchat охотнее взаимодействует с контентом, чем пользователи Instagram.

Отчетность пока не слишком радует инвесторов. Выручка компании в 2016 году составила 404 млн долларов, показав семикратный рост по сравнению с 2015-м. Одновременно увеличился чистый убыток Snap — с 372 до 514 млн долларов. Таким образом, владелец Snapchat разместится на бирже с мультипликатором 62 (соотношение оценки и объема продаж), что значительно больше 13 у Facebook.

Рекламный бизнес Snapchat еще молод, но имеет большой потенциал. Компания Snaplytics проанализировала маркетинговые возможности сервиса и обнаружила, что его пользователи лояльно относятся к коммерческому контенту. Более половины (54,8%) подписчиков брендов просматривают их истории, почти 88% из них досматривают истории до конца. В среднем бренд публикует 13 историй в месяц, по 11 снэпов в каждой, что позволяет удержать внимание пользователей. 61% снэпов приходится на видео. Самый популярный способ поиска бренда — по названию аккаунта. Однако неожиданно высокую эффективность показывают снэпкоды (snapcodes) (25%) и deeplink (9%).

В отличие от Facebook и Instagram, Snapchat не требует от брендов ежедневного постинга. Чаще всего они публикуют две истории в неделю, тщательно продумывая их структуру. Истории подлиннее предпочитают beauty-бренды и производители потребительских товаров, публикации покороче — у рекламистов и производителей еды/напитков.