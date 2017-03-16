Кредитор авиакомпании добился возбуждения уголовного дела



Иллюстрация depositphotos

Сотрудников «Трансаэро» подозревают в хищении денежных средств Альфа-банка. Речь идет о кредите, полученном авиакомпанией в 2009 году. Банк выдал ей почти 665 млн рублей с условием погашения задолженности в июне 2015 года. «Трансаэро» отдала долг частично - кредитору было возвращено 318 млн рублей. Остальными деньгами неустановленные лица из числа руководства распорядились по своему усмотрению, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Постановление о возбуждении уголовного дела вышло еще в мае 2016 года. Основанием стали результаты доследственной проверки, проведенной по заявлению представителя Альфа-банка. «Неустановленные лица» обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенном организованной группой по предварительному сговору.

Банк утверждает, что при получении кредита «Трансаэро» использовала репутацию крупного авиаперевозчика и предоставила недостоверные сведения о финансовом состоянии. Так, в ее бухгалтерской отчетности была завышена стоимость наиболее ликвидных оборотных активов. В заявлении представителя Альфа-банка говорится, что денежные средства были выведены на аффилированные юрлица.

Расследовать дело должны сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, но они несколько месяцев не могут приступить к следственным действиям. Постановление дважды пытались отменить в прокуратуре, и дважды суды вставали на сторону Альфа-банка.

Сначала Тверской суд Москвы отменил решение об отмене постановления и признал это решение «незаконным и необоснованным». Потом Мосгорсуд рассмотрел представление другого прокурора и подтвердил, что для возбуждения уголовного дела имелись все основания. С большой долей вероятности расследование уголовного дела скоро перейдет в активную фазу, полагает издание.