В магазинах сократился ассортимент, а также наблюдается рост цен на некоторые товары



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Из-за забастовки водителей, требующих отменить систему «Платон», покупатели в небольших городах в ряде регионов заметили сокращение ассортимента в несетевых магазинах, а также рост цен на некоторые товары. Соответствующие жалобы от потребителей уже поступили в Общество защиты прав потребителей, пишет «Коммерсант».

По данным ОЗПП, специалисты Общества зарегистрировали 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане сообщают о фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и о росте цен на отдельные позиции. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Дагестане, Коми, Бурятии, Иркутской, Ленинградской, Мурманской областях и еще 12 регионах, сообщили в ОЗПП.

Сложившуюся ситуацию специалисты Общества объясняют продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой дальнобойщиков, протестующих против введения системы «Платон». В «Дикси», Auchan, «Ленте», Metro Cash & Carry, «Азбуке вкуса» сообщили, что не испытывают никаких проблем с поставками продукции в магазины. В ТД «Интерторг» признали, что часть поставщиков предупреждают их о рисках перебоев с поставками из-за протестов дальнобойщиков.

Глава ОЗПП Михаил Анашаков пояснил, что проблемы с подвозом продовольствия возникают в первую очередь у небольших несетевых магазинов в малых населенных пунктах.

В конце марта 2017 года водители большегрузного транспорта провели акции по всей стране с требованием отменить систему «Платон», транспортный налог, а также пересмотреть всю систему грузоперевозок в России. С 15 апреля тариф за проезд фур по федеральным трассам должен был увеличиться в два раза - с 1,53 руб. до 3,06 руб. за 1 км.