Эксперт уличил приложения смартфонов в шпионаже за пользователями с помощью слов-триггеров

Различные приложения смартфонов, в том числе Facebook или Instagram, запрашивающие доступ к микрофону, шпионят за их владельцами. С помощью слов-триггеров приложения собирают информацию и использует её для таргетированных рекламных объявлений. Такой вывод сделал эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей, сообщает Vice.

Большинство приложений настроены на запись и обработку данных пользователей после произнесения слов-триггеров. Такие приложения, как Facebook или Instagram, могут иметь тысячи триггеров. «Обычный разговор с другом о необходимости новой пары джинсов может быть достаточно, чтобы активировать его», — отмечает эксперт. Интересно, что подобные механизмы могут работать и во многих других приложениях.

Проверил эту теорию и журналист Vice. В течение пяти дней он произносил фразы, которые могли бы спровоцировать шпионский механизм. Он часто говорил о желании поучиться и покупке дешевых рубашек. Тогда в ленте новостей соцсети ему стали предлагать рекламные объявления о курсах дополнительного образования в различных учебных заведениях и магазины недорогой одежды.

«Это полезно с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют. Поэтому я только предполагаю, что они это делают, но нет никакого способа это проверить», — уточнил Хенвей. При этом он считает, что приложения не передают собранные данные напрямую рекламодателям, а обрабатывают их самостоятельно.

«Если они выпустят эту информацию, то потеряют эксклюзивный доступ к ней, поэтому они попытаются сохранить ее в секрете, насколько это возможно», — предположил эксперт.