Известный бренд товаров для дома впервые выпустил одежду

IKEA выпустила лимитированную линию одежды из ткани, которую используют при производстве других продуктов компании. Коллекцию спроектировал британский дизайнер Уильям Хант.

Коллекция одежды появилась у IKEA впервые за 75 лет существования бренда. Она включает костюмы-тройки для мужчин и женщин и использует принты, которые были изображены на мебели, креслах и обоях этой марки.

Одежда должна вдохновить клиентов магазинов на эксперименты. В частности, люди могут перестать бояться самовыражения в интерьерах своих домов.

«Мне нравится идея того, что люди совмещают свой стиль со стилем своих домов. Наше партнерство с IKEA ценно тем, что вместе мы подталкиваем общество проявлять характер в своих интерьерах», — сказал Уильям Хант.

Костюмы IKEA нельзя купить — их разыгрывают на сайте. Участникам конкурса нужно рассказать, как они необычно используют текстиль в своих домах.