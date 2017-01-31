Рекламщики иронизируют над раздражающими рекламными баннерами



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IKEA решила напомнить, что рекламные баннеры могут здорово раздражать. Обычно вы кликаете на них случайно, когда совсем не собираетесь этого делать. В шведской компании разделяют чувства разгневанных пользователей и представляют ироничные «Внимательные баннеры». «О, вы нажали на меня случайно? Бывает», - успокаивает баннер, если ненароком ткнуть в него пальцем.

Баннеры вышли в рамках рекламной кампании «Where life happens». IKEA решила честно описать жизнь своих потребителей и не боится говорить о сложных вещах. Так, например, в одном из рекламных роликов компания показала развод. Креативщики решили развить тему честности с помощью этих необычных рекламных баннеров.

Баннер выглядит как обычная реклама IKEA. Но стоит кликнуть на него, как он заботливо уточняет: «Вы случайно?», «Давайте еще раз проверим: вы специально кликнули?». Вежливость, которой так не хватает в интернете.

«Когда в основе твоего бизнеса лежит идея сделать повседневную жизнь людей немного лучше, ты не захочешь их раздражать. Но мобильные рекламные баннеры так раздражают! С помощью этих внимательных баннеров IKEA нашла способ признать этот факт», - рассказывает копирайтер Марк Арделиус (агентство Åkestam Holst).