Исследователи предупреждают об опасности всепроникающей рекламы



Depositphotos

Реклама бесцеремонно вторгается в публичное и личное пространство. Ранее человек мог быть уверен, что есть пространства и вещи, свободные от рекламы — например, его гостиная или дружба. Сейчас никто не застрахован от постоянной слежки, да и само ощущение жизни «за стеклом» становится привычным. Чем грозит такое проникновение, рассуждает профессор права, сотрудник Университета Буффало Марк Бартоломью.

В своей книге "Adcreep: The case against modern marketing" он пишет, что современный маркетинг создал мир, где реклама может встретиться в любое время и в любом месте. По некоторым оценкам, ежедневно среднестатистический американец видит 3000 рекламных объявлений. «Расползание» влияет не только на поведение покупателей, но и на отношения между людьми, и на их самоощущение.

Союз рекламы и технологий привел к появлению понятий, больше похожих на выдержки из научно-фантастического романа. Нейромаркетинг, биометрическое сканирование, онлайн-«шпионы», распознавание лиц — все это используется, чтобы управлять желаниями потребителей. В распоряжении индустрии оказался огромный объем данных о потребительских предпочтениях, который позволяет показывать персонализированную рекламу. Социальные сети позволяют брендам донести свой месседж, подключив знаменитостей и даже ваших родственников. Партизанский маркетинг превращает любое пространство в потенциальное место для рекламы или в площадку для исследований. Теперь рекламодатели знают о вас больше, чем когда-либо, им доступны глубоко личные вещи.

Рекламными становятся места, которые ранее рассматривались как исключительно общественные. Власти готовы разместить логотип бизнес-партнера на парковочных местах, мостах, пожарных кранах и костюмах пляжных спасателей. Бренды захватывают исторические и природные парки, где по идее человек должен отдыхать от повседневной суеты, а также школы.

Кто-то отмахнется от проблемы — да, это издержки современной жизни. Однако Бартоломью предупреждает: скоро маркетологи обживутся в вашем доме, а новейшие технологии позволят им круглосуточно следить за вашей семьей. Способов предостаточно — например, шпионить может Xbox One или телеприставка. Устройство проследит, какой фильм вы выбрали и с каким выражением лица его смотрели. Информация дополнит цифровой профиль и поможет рекламодателю изучить вашу жизнь, чтобы в нужный момент подтолкнуть к покупке.

Если вы пользуетесь Facebook и Google, избежать слежки практически невозможно. Тем более что cookies — это уже прошлый век, идентифицировать пользователя можно по самым разным признакам. Обыватель спросит: «Что в этом плохого?». Раздражение — не слишком высокая цена за бесплатный контент, новые скамейки в парке или релевантные коммерческие предложения.

Бартоломью считает, что последствия могут быть намного серьезнее. Одно из последствий — утрата свободы выбора. Потребителя лишают контроля над рекламным контентом, который он хотел бы видеть и слышать. Нейромаркетинг способен задействовать центры удовольствия и пробуждать эмоции, скрытые от чужих глаз. Опасность заключается в том, что подобные техники могут подтолкнуть аудиторию к асоциальным поступкам.

Конечно, современный человек вряд ли решиться удалить аккаунт в Facebook и забрать ребенка из школы. Не помогут и вялые меры вроде обязательного согласия пользователя на передачу и обработку персональных данных. По мнению автора, государство должно занять жесткую позицию и разработать правила, которые ограничат проникновение рекламы и корпоративного шпионажа в частную и общественную жизнь.

Бартоломью приводит в пример рекламу в кинотеатрах. Сначала она возмущала зрителей, купивших билеты и вынужденных смотреть коммерческие объявления. Рекламу пытались запретить, но через некоторое время она вернулась. Как показывают недавние исследования, теперь зрители относятся к ней равнодушно. Такая же «нормализация» может произойти и в других сферах, которые без должной реакции быстро заполнятся «белым шумом».