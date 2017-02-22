Город получил неофициальный бренд «благодаря» экологическим проблемам



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Жители Красноярска прекрасно понимают фразу «Провести выходные под черным небом». Она означает, что в городе объявлен режим черного неба, и неблагоприятные метеоусловия мешают рассеиванию вредных примесей в воздухе. В 2016 году РЧН вводился 24 раза и в общем продлился 58 суток, в 2017-м он вводился дважды.

Сказать, что горожан волнуют экологические проблемы, значит не сказать ничего. Они жалуются на смог и неприятный запах, собирают подписи под многочисленными петициями, проводят митинги и акции, а также занимаются брендингом.

Благодаря последним событиям у Красноярска появился неофициальный бренд. Его автор — арт-директор продакшн-студии Brave films Игорь Шпехт. За основу идентичности города он взял именно РЧН. Вот как рекламист описывает свой проект: «Основным графическим элементом является крест — символ отношения властей к городу. Название города вписано в круг, чтобы сконцентрировать внимание на знаке. Так же добавлен слоган Take your gas mask, который выполняет практическое значение, гости города с непривычки могут травануться. Так же из практических соображений выбрана классическая черно-серая гамма — это позволит не видеть сажу и пыль на наружной рекламе и соответствовать общей цветовой гамме города».

По оценкам экологической организации «КрасЭкоФронт», на промышленные предприятия приходится 40–60% вредных выбросов в атмосферу города, основными поставщиками грязи являются заводы и объекты теплоснабжения (угольные ТЭЦ). Свой вклад делает и автотранспорт.