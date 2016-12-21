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Венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital (Sistema_VC) договорился о выкупе у Сбербанка 50% рекламной платформы Segmento, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке интернет-рекламы. Информацию о покупке 50% платформы подтвердила и представитель фонда Анна Янчевская. По ее словам, сделка еще не закрыта, но одобрение Федеральной антимонопольной службы уже получено.
По оценке специалистов, соглашение между Сбербанком и фондом откроет для портфельных компаний АФК "Система" возможность монетизации своих данных через Segmento. Сумму сделки стороны не раскрывают. Эксперты же считают, что целиком платформа может стоить около 20 млн долларов, таким образом, ее половина могла обойтись венчурному фонду АФК "Система" примерно в 10 млн долларов.
Segmento — российская programmatic-пла
Сбербанк объявил о покупке контрольного пакета в Segmento в марте 2015 года, сумма не раскрывалась, но эксперты оценивали ее примерно в 10 млн долларов. По условиям сделки у Сбербанка было право довести в будущем свою долю до 100%, что позже и было сделано. В списке клиентов Segmento — S7, Hyundai, Toyota, Pfizer, Samsung, L`Oreal, Volkswagen, Mars.