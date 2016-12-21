С приобретением актива венчурный фонд получит возможность монетизации данных АФК Системы



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Венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital (Sistema_VC) договорился о выкупе у Сбербанка 50% рекламной платформы Segmento, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке интернет-рекламы. Информацию о покупке 50% платформы подтвердила и представитель фонда Анна Янчевская. По ее словам, сделка еще не закрыта, но одобрение Федеральной антимонопольной службы уже получено.

По оценке специалистов, соглашение между Сбербанком и фондом откроет для портфельных компаний АФК "Система" возможность монетизации своих данных через Segmento. Сумму сделки стороны не раскрывают. Эксперты же считают, что целиком платформа может стоить около 20 млн долларов, таким образом, ее половина могла обойтись венчурному фонду АФК "Система" примерно в 10 млн долларов.

Segmento — российская programmatic-пла тформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы. Основана в 2011 году Евгением Легким, Романом Нестером и Кириллом Сафоновым. Компания оперирует обезличенными данными клиентов и автоматизированн о размещает рекламу на баннерах, видео, в мобильных приложениях и соцсетях.

Сбербанк объявил о покупке контрольного пакета в Segmento в марте 2015 года, сумма не раскрывалась, но эксперты оценивали ее примерно в 10 млн долларов. По условиям сделки у Сбербанка было право довести в будущем свою долю до 100%, что позже и было сделано. В списке клиентов Segmento — S7, Hyundai, Toyota, Pfizer, Samsung, L`Oreal, Volkswagen, Mars.