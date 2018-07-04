Сервис аналитики собирает данные через специальное расширение для браузеров

Разработчик Роберт Хитон опубликовал в своём блоге информацию о том, что аналитическая платформа SimilarWeb собирает информацио о 2 млн владельцев браузеров, которые пользуются расширением Stylish.

Stylish популярен среди пользователей, которые любят менять оформление посещаемых страниц, например, для удобного чтения. В январе 2017 года расширение купил SimilarWeb. Тогда в Stylish бонусом встроили шпионское ПО, которое стало анализировать каждый посещаемый пользователем сайт, составляя картотеку браузерных историй юзеров со всего мира.

Система позволила новому владельцу Stylish создавать для каждого пользователя отдельный профиль, который записывает все его действия. Уникальные идентификаторы можно легко связать с файлами cookie, например, с данными для входа в соцсети. Таким образом, SimilarWeb может владеть не только копиями историй браузера, но и другой информацией, которая позволяет добавлять к профилям, к примеру, email-адреса и даже реальные имена. При этом в документах SimilarWeb, посвященных конфиденциальности данных, сообщается, что они собирают только «неличные» данные.