Компания выпустила итоговый отчет за 2017 год

SimilarWeb подвел итоги 2017 года, назвав победителей Momentum Awards и разобрав лучшие кейсы. С помощью Momentum Awards компания отмечает сайты, которые продемонстрировали значительные успехи в своей категории и заметно улучшили позиции в SimilarWeb Ranking. Данный рейтинг охватывает 80 млн сайтов, оценивая трафик и показатели вовлеченности.

Главные тренды, отмеченные SimilarWeb

Инвестиции в платный трафик не обязательно снижают качество этого трафика. Традиционные представления о платном трафике оказываются несостоятельными, если вы настроили тонкий таргетинг и создали эффективные лендинги.

Нет необходимости изобретать велосипед. Выстраивание SEO-стратегии вокруг long tail запросов (ключевых слов с очень низкой частотностью) — действенный способ добиться роста в онлайн-торговле.

Мобильный трафик мощнее, а десктопный — эффективнее. Совершенствуя опыт взаимодействия (UX), вы повышаете лояльность пользователей, вовлечение и конверсию в мобайле.

Маркетинговые стратегии позволяют таргетировать специфические источники трафика, тем самым привлекая нишевую аудиторию.

Какие компании продвигают сайты суперэффективно

Примером может служить, например, сайт для поиска и бронирования отелей Trivago.com. несмотря на высокую конкуренцию, сервис смог найти новые способы увеличить трафик. В целом трафик сайта вырос по сравнению с 2016 годом на 10%, при этом компании удалось компенсировать падение реферального трафика благодаря увеличению инвестиций в платный трафик.

На платный и органический поиск пришлось 50% всего трафика Trivago. Конкуренция никуда не делась, но сайт научился удерживать позиции. Кроме того, сервис постоянно следит за качеством трафика. По данным SimilarWeb, этот показатель остается высоким. Средняя длительность визита при прямом переходе составляет 07:16, при переходе с контекстного объявления — 06:30. Это подтверждает правильность выбранной стратегии.

Грамотным продвижением может похвастаться и метапоисковик Skyscanner. В 2016 году сервис поглотило китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip, после чего Skyscanner взял курс на лидерство. Он подразумевает превращение метапоисковика в полноценный маркетплейс, с брендированными страницами, где авиакомпания может предложить клиенту полный набор услуг, а процесс поиска и бронирования прост и не отнимает много времени. Взамен перевозчик получает огромную аудиторию и рост продаж. При этом пользователь совершает покупку, не покидая сайта посредника.

Компания использовала этот подход в Великобритании (skyscanner.net), благодаря чему достигла увеличения трафика более чем на 10% и улучшения всех показателей вовлеченности. Сервису удалось согласовать рост трафика с повышением вовлеченности. Заметно выросло время визита на мобильных устройствах, а процент отказа снизился на 8 п.п.

EverQuote.com, чей трафик подскочил на 170%, сделал ставку на медийную рекламу. За год сервис для сравнения тарифов автострахования вдвое увеличил количество источников трафика, при этом реклама таргетировалась на аудиторию 50+. Главная опасность баннеров, даже четко таргетированных — увеличение показателя отказов. Однако стратегия EverQuote сработала, и половина привлеченной аудитории оказалась старше 55 лет. Что и требовалось компании.

Исследование SimilarWeb показывает, что новизна технологий — не главное в digital стратегии. Важно еще понимать свою аудиторию, постоянно совершенствоваться и выбирать подход исходя из собственных потребностей.