Главным партнером кэшбек-сервисов остаётся AliExpress

Аудитория крупнейших российских сервисов кэшбэка выросла по итогам 2017 года почти в 2,5 раза. В тройку лидеров по числу зарегистрированных пользователей вошли LetyShops, «Копикот.ру», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные SimilarWeb.

Лидирует по числу зарегистрированных пользователей сервис LetyShops с 5,4 млн регистраций. Общий оборот, генерируемый LetyShops магазинам-партнерам, составил по итогам 2017 года более $ 400 млн. На втором месте — сервис «Копикот.ру» с 2,5 млн зарегистрированных пользователей. Тройку замыкает ePN с 1,9 млн пользователей и оборотом более $ 300 млн. Таким образом, три крупнейших сервиса кэшбэка смогли привлечь более 9,8 млн пользователей.

Главным партнером кэшбэк-сервисов все также остается китайская торговая платформа AliExpress. Ее оборот составляет порядка 37%, а остальные 63% приходятся на другие 1183 магазина. В ePN отметили, что на долю AliExpress приходится до 90% всех покупок, однако последнее время набирают популярность и другие партнеры, например, GearBest, Ozon.ru и «M.Видео». В «Копикот.ру» отметили снижение доли AliExpress в обороте, и сейчас она не превышает 50%.

Средний чек пользователей в кэшбэк-сервисах вырос за год на 14% и составил 1235 рублей. Наиболее популярными покупками стали телефоны и другие коммуникационное оборудование (15,1%), а также товары для дома и сада (9,5%).

Игроки рынка подтверждают, что среди россиян популярны всевозможные инструменты экономии, такие как скидки, бонусы, кэшбэки, рассрочки. Трафик с партнерских кэшбэк-сервисов за год вырос в три раза, сказал представитель «М.Видео». По оценке «Евросети», в кешбэке наибольшим спросом пользуются автозаправки, категории развлечений и заботы о здоровье.