Жюри фестиваля Red Apple огласило первых номинантов на награды

7 декабря в Москве стартовал международный фестиваль Red Apple – одно из главных событий года в мире рекламы, маркетинга, медиа и креатива. Ближайшие два дня на Красном Октябре можно встретить почти всех значимых экспертов индустрии – и из агентств, и со стороны клиентов, и из медиа. Они обсудят актуальные индустриальные вызовы, поделятся яркими кейсами и, конечно, наградят победителей конкурсной программы.

Победителей в этом году выбирают 11 звёзд рекламной индустрии из 10 стран мира – Великобритания, Сингапур, Дания, ОАЭ, Япония, США, Бельгия, Нидерланды, Индия, Россия. Всех их объединяет множество международных наград самого крупного калибра. Во главе жюри Red Apple 2017 – Co-Chief Executive Officer & Executive Creative Director Hakuhodo Kettle, Chief Creative officer Hakuhodo APAC Кентаро Кимура.

Сегодняшняя церемония награждения Red Apple будет посвящена 13 категориям: это «Наружная реклама», «Indoor реклама», «Печатная реклама», «Печатная реклама (мастерство)», «Коммуникационный дизайн», «Этикетка и упаковка», «DM-материалы и сувениры», «Интерактивная реклама (кампании)», «Интерактивная реклама (инструменты), «Интерактивная реклама (мастерство), «Использование данных», «Креативная эффективность» и «Медиапроекты».

В число финалистов этих категорий вошло 79 работ. Больше всего проектов (21) попало в шорт-лист категории «Интерактивная реклама (инструменты)». Самый жёсткий отсев прошел в категориях «Indoor реклама», «Печатная реклама (мастерство)», «Интерактивная реклама (мастерство)» и «Использование данных»: в каждой из этих номинаций на победу претендует всего по одной работе.

Кто-то из финалистов станет обладателем заветных статуэток, станет известно на церемонии награждения уже сегодня вечером, а пока предлагаем вам ознакомиться с шорт-листами.

OUTDOOR ADVERTISING

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

Агентство: Hungry Boys

Работа: Made by Ocean

Агентство: BBDO

Работа: RIBBONIZATION

Агентство: РА Восход

Работа: Car Curling

Агентство: RODNYA

Работа: THE SIZE DOESN'T MATTER

INDOOR ADVERTISING

Агентство: Publicis Russia

Работа: The Untouchables

PRINT ADVERTISING

Агентство: Young&Rubicam Moscow

Работа: COLGATE SELFIES

Агентство: Hungry Boys

Работа: Made by Ocean

PRINT ADVERTISING (CRAFT)

Агентство: Hungry Boys

Работа: Made by Ocean

COMMUNICATION DESIGN

Агентство: РА Восход

Работа: Alibi

Агентство: Lesha Limonov

Работа: LEVSHA DESIGNER DIARY AND SKETCHBOOK

Агентство: Suprematika

Работа: Riforma

Агентство: Identity

Работа: Estonia100

Агентство: Pocket Rocket

Работа: Gruzin.by identity

Агентство: Young&Rubicam Moscow

Работа: Don't Reach The Bottom

Агентство: CreativePeople

Работа: Illustrations of Russian cities for the new headquarters of MegaFon

Агентство: BBDO

Работа: Beat Film Festival

Агентство: МАЙЕВТИКА

Работа: Anniversary of the city of Moscow 870

Агентство: SOLL

Работа: Food of Imagination

Агентство: Stellar

Работа: Moscow Seasons Festival

Агентство: Студия DEZA

Работа: Time to Visit Russia

LABEL AND PACKAGING

Агентство: :OTVETDESIGN

Работа: «Clear, symbolically»

Агентство: :OTVETDESIGN

Работа: «Uncommon bird»

Агентство: РА Восход

Работа: Alibi

Агентство: SOLL

Работа: Food of Imagination

DM-MATERIALS AND SOUVENIRS

Агентство: Lesha Limonov

Работа: MASTERPIECES NEVER SLEEP!

Агентство: BBDO

Работа: RIBBONIZATION

DIGITAL ADVERTISING (CAMPAIGNS)

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics

Агентство: BBDO

Работа: 1st Grrrade

Агентство: SLAVA

Работа: Master & Margarita. I was there

Агентство: GForce/Grey

Работа: Raccoon the Dishwasher

Агентство: Gocream

Работа: Nike K11 — Digital Korobkas

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

Агентство: GForce/Grey

Работа: Raccoon the Dishwasher

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

Агентство: JAMI & Zebra Hero

Работа: Samsung YouTube TV

Агентство: Publicis Russia

Работа: The Untouchables

Агентство: BBDO

Работа: 1st Grrrade

Агентство: Marvelous

Работа: Hero Flight

Агентство: JAMI & Zebra Hero

Работа: Samsung YouTube TV

Агентство: Red Keds

Работа: Twitch Goal Celebrator

Агентство: SLAVA

Работа: Reward those who seek no rewards

Агентство: BBDO

Работа: “WHAT THE FAIL AWARDS”

DIGITAL ADVERTISING (INTERACTIVE TOOLS)

Агентство: Hungry Boys

Работа: #mozhnovse

Агентство: BBDO

Работа: 1st Grrrade

Агентство: Zebra Hero

Работа: Short film. Chronicles of Paranoiac. Cast Adrift.

Агентство: Havas Moscow

Работа: Predictions by Simpsons

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

Агентство: Friends Moscow

Работа: RUNTOSCROLL

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Агентство: Red Keds

Работа: Twitch Goal Celebrator

Агентство: Hungry Boys

Работа: Earth 2050

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

Агентство: Hungry Boys

Работа: Earth 2050

Агентство: BBDO

Работа: “WHAT THE FAIL AWARDS”

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics

Агентство: JAMI & Zebra Hero

Работа: Samsung YouTube TV

Агентство: JAMI & Zebra Hero

Работа: Samsung YouTube TV

Агентство: Friends Moscow

Работа: RUNTOSCROLL

Агентство: Future Action

Работа: Vulnerability index

Агентство: Marvelous

Работа: Guilty Clothes

Агентство: Zebra Hero

Работа: Short film. Chronicles of Paranoiac. Cast Adrift.

Агентство: Friends Moscow

Работа: RUNTOSCROLL

DIGITAL ADVERTISING (CRAFT)

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

CREATIVE EFFECTIVENESS

Агентство: РА Восход

Работа: Rain vs. Lie

Агентство: Young&Rubicam Moscow

Работа: Read To Me

Агентство: РА Восход

Работа: Crabziness

Агентство: TUTKOVBUDKOV

Работа: Upside down - Inside out

Агентство: Publicis Russia

Работа: Little Big Show

MEDIA PROJECTS

Агентство: Red Keds

Работа: Twitch Goal Celebrator

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

Агентство: MORE

Работа: IT'S NOT A COUB

Агентство: BBDO

Работа: The call that everyone wants to get

Агентство: BBDO

Работа: RIBBONIZATION

Агентство: Publicis Russia

Работа: The Untouchables

DATA USAGE

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign