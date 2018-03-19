Частью группы станет американская сеть Panda Express

Американская сеть фастфуда Panda Express, специализирующая на китайской еде, выйдет на российский рынок в партнерстве с основным владельцем «Шоколадницы» Александром Колобовым, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Уже подписаны несколько соглашений по аренде помещений. Планируется открыть 5−7 точек в этом году, примерно столько же — в следующем. Российский бизнес Panda Express станет частью группы «Шоколадница», куда входит одноименная сеть кофеен, «Кофе Хауз», «Ваби Саби», развиваемые по франчайзингу KFC, Pizza Hut и Max Brenner, а также кейтеринговая компания «Арена фудс кейтеринг».

Сеть ресторанов китайской кухни Panda Express основана в 1983 году в Калифорнии, у нее более 1,9 тысяч точек продаж. По данным Forbes, на конец 2016 года выручка компании составила $ 2,8 млрд. По данным «Infoline-Аналитики», выручка входящих в ГК «Шоколадница» сетей общественного питания по итогам 2017 года сократилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 15 млрд рублей без НДС, что соответствует примерно 3,5% российского рынка в сегментах, где представлена группа.

Эксперты считают, что появление нового бренда фастфуда отвечает ключевым изменениям в покупательских предпочтениях жителей Москвы. Азиатская кухня сегодня пользуется популярностью, но именно китайских концепций в фудкортах сейчас очень мало. Кроме того, на российский рынок давно не выходили новые сети общепита, поэтому открытие очень популярного в США формата может оказаться своевременным.