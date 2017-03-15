В каждом эпизоде главные герои рассказывают детям о правилах поведения дома и на улице



Иллюстрация

МЧС Белоруссии запустило серию обучающих мультипликационных фильмов, посвященных правилам безопасного поведения. Накануне министерство выпустило 4 серию мультсериала, который носит название "Волшебная книга".

Главными героями мультфильмов стали умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц. В каждой серии они в интересной форме рассказывают малышам о правилах безопасности дома и на улице. В сериале присутствует и своеобразный антигерой - Волк Волчидзе, который пытается навредить положительным героям, но вместо этого попадает в курьёзные ситуации.

В первом эпизоде главные герои рассказали детям, почему нельзя выходить на тонкий лед, а вторая серия мультфильма была посвящена правилам вызова МЧС. Накануне вышел очередной эпизод мультсериала, в нем мультяшные животные рассказали, как правильно пользоваться электроприборами.

"Пока что мы планируем выпустить восемь серий. По одной-две в месяц. Хотим получить обратную связь от зрителей. В первую очередь мы делали этот мультсериал для того, чтобы рассказать детям, как вести себя, чтобы не попасть в беду", - рассказал sb.by официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Он также добавил, что сценарии к мультфильмам пишут сами сотрудники МЧС.