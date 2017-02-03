Компания получит данные о российских пользователях



Иллюстрация facebook.com/weboramarussia

Компании ShareThis и Weborama договорились об интеграции данных. В рамках сотрудничества Weborama будет получать данные о российских пользователях в режиме реального времени. Информация о поведении пользователей в социальных сетях и на крупнейших порталах позволит ей увеличить аудиторную базу на 20%, до 145 млн уникальных профилей.

Информация будет поступать на платформу управления данными (DMP). Weborama уже сотрудничает с рядом крупных поставщиков данных, в том числе с ведущим международным провайдером панельных данных Toluna, который исследует потребительские предпочтения. Услугами Toluna пользуются крупнейшие игроки рынка, в том числе Kantar Media (WPP).

«В 2016 году у Weborama появилось более 20 крупных клиентов, использующих DMP на постоянной основе. Появление в России data-партнеров, подобных ShareThis, позволяет нам оказывать российским клиентам услуги на столь же высоком уровне, что и в Европе, США, Латинской Америке», — отметила глава российского подразделения Weborama Анжела Федорченко. Несмотря на то, что компания является технологическим вендором, а основу ее бизнеса составляет предоставление технологической платформы (DMP), Weborama считает своим конкурентным преимуществом возможность доступа к базе уникальных аудиторных профилей.

Сервис ShareThis работает по принципу «одного окна», которое дает возможность владельцу сайта и посетителям ресурса взаимодействоват ь сразу со всеми крупнейшими социальными сетями и агрегаторами контента. Основной продукт — виджет, с помощью которого пользователь делится понравившейся статьей на различных интернет-портала х. Владелец сайта, установивший кнопку, получает доступ к статистике ее использования посетителями. Компания ежедневно обрабатывает терабайты социально-демогр афических данных от издателей по всему миру. При этом сервис соблюдает как российское, так и международное законодательство о защите персональных данных.

По оценке Weborama, объем российского рынка сторонних данных, позволяющих улучшать показатели рекламных онлайн-кампаний, в 2016 году составил 125 млн рублей. В 2017 году расходы на такие данные увеличатся более чем на 35%, прогнозирует компания.