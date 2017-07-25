"Яндекс.Музыку" и "Яндекс.Навигацию" встроят в автомобили, выпускаемые для российского рынка



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В автомобили модели Range Rover Velar загрузят сервисы "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Навигация". Land Rover и интернет-компания будут сотрудничать впервые. Мульмедийную систему встроят в автомобили, выпускаемые для российского рынка.

Модель, оснащенная навигацией и другими сервисами российской ТНК, поступит в продажу осенью 2017 года. Сейчас приложения находятся на завершающих стадиях тестировпния. "Они оптимизированы для использования в автомобилях и будут доступны для скачивания на смартфон в магазинах Apple/Android по мере их реализации", — сообщает "Яндекс".

На сегодняшний день Land Rover - не первая автокомпания, в автомобили которой "Яндекс" внедряет свои сервисы. Так, они уже встроены в машины Honda и Toyota Camry Exclusive. Кроме того, "Яндекс" и "АвтоВАЗ" планируют создать совместные "мультимедийные системы нового поколения".