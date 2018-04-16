Однако в автомобилях до сих пор чаще звучит музыка из радиоприемников, а не из интернета

56% автомобилистов слушают в дороге радиоканалы, несмотря на развитие технологий и появление сервисов потокового аудио. Сервисами Spotify, Pandora и др. в автомобилях пользуются лишь 12% респондентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Edison Research.

На общенациональном уровне среди автомобилистов наиболее популярны Spotify и Google Play Music — у каждого из сервисов доля прослушиваний 24,7% на платформе Drivemode. На третьем месте оказалась Pandora с 14,3%. Далее идут Amazon Music (8,3%) и Samsung Music (3,6%).

Число людей, которые все же хотя бы иногда слушают потоковое аудио в автомобилях, хотя и медленно, но все же растет — за последние пять лет с 26% до 44%. За эти проценты и идет сейчас борьба на рынке: сервисы потокового аудио и подкастов сейчас активно заключают партнерства с автопроизводителями.

Например, Spotify, 31% пользователей которого слушают музыку в автомобилях, договорился об интеграции своего сервиса со всеми его возможностями во встроенную информационно-развлекательную систему Cadillac. Кроме того, с середины прошлого года Spotify тестирует новый интерфейс специально для использования сервиса во время движения автомобиля, исключающий необходимость отвлекаться на оборудование, а с осени сервис интегрирован с навигационным приложением Waze.

Pandora тоже заключила соглашения с автопроизводителями, и уже почти у 200 моделей автомобилей управлять этим сервисом можно прямо через приборную панель. Сервис потокового аудио Tidal сотрудничает с Mercedes. Голосовой помощник Alexa, разработанный Amazon, с начала 2017 года интегрируется в автомобили Ford; приложение SoundHound с конца 2017 года устанавливается на некоторых моделях Hyundai, а музыкальный идентификатор Shazam заключил соглашение с испанским производителем автомобилей SEAT.

Отчасти причина того, что в автомобилях до сих пор чаще звучит музыка из радиоприемников или даже CD-плееров, а не из итернета, в том, что у автомобилей нет соответствующего функционала. Чтобы разработать и выпустить автомобиль с интегрированным в него сервисом, уходит два-три года. Поэтому, по словам экспертов, задача для сервисов потокового аудио — двигаться в двух направлениях: работать напрямую с автопроизводителями в вопросе интеграции сервисов в системы автомобилей и одновременно продумывать новые пути, как сохранить существующих пользователей.