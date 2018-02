Дорогие друзья! Полторы недели назад подвел итоги своеобразного конкурса на рецепт семейного счастья. У щенков, обещанных авторам лучших историй, закончился карантин и три юные абруццкие овчарки уже спешат к своим хозяевам. Первый, кому вручил щенка, стали Володя Абраменко из Южно-Сахалинска. Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье – это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи все это есть - замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена. Еще раз поздравляю победителей и благодарю всех, кто поделился своими историями. Будьте счастливы!

A post shared by Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg) on Feb 12, 2018 at 3:02pm PST