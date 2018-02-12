Традиционная рубрика «Экспертиза» на Составе

Гендиректор PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин комментирует самые громкие новости прошедшей недели из мира медиа.

Губернатор Сахалина разыграл трех щенков в Instagram

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко разыграл трех щенков от своих абруццких овчарок среди подписчиков в Instagram. Пушистых друзей получили семьи, приславшие самые трогательные рецепты семейного счастья. Всего губернатор получил около 500 историй.

Игровые механики в соцсетях начинают потихоньку осваивать чиновники самого высокого ранга. Уходит в прошлое образ читающего исключительно бумажные газеты бюрократа, инновации проникают повсюду. Вот так, ненавязчиво, можно сказать «нативно», сахалинский губернатор продемонстрировал, что ничто человеческое ему не чуждо. Любовь к собакам объединяет Олега Кожемяко и Владимира Путина, хотя выясняется, что глава региона технически более «продвинут», чем его начальник: на днях российский президент признался, что у него по-прежнему нет смартфона.

Газета The New York Times добавила в материалы дополненную реальность

Газета The New York Times интегрирует в публикации дополненную реальность. Уже сейчас читатели могут скачать приложение издания и увидеть, как будут выглядеть интерактивные материалы. С помощью приложения NYTimes можно открыть первый материал газеты с элементами дополненной реальности и «оживить» вендинговый автомат по продаже бумажной версии издания: перенести его в пространство и рассмотреть. На очереди материал о зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Дополненная реальность — технология, существующая уже много лет где-то на обочине основных трендов. Большинство СМИ — от «глянца» до газеты Metro — попробовали ее и успели отказаться. Тем более странно, что в NY Times только приступили к экспериментам с AR, да еще и стали восторженно рассказывать о них, как будто всем коллективом впали в летаргию и проспали последние лет пять. Пока никому из СМИ еще не удавалось самостоятельно, вне рамок интегрированных рекламных кампаний, создать контент для дополненной реальности

Facebook тестирует кнопку для жалоб на комментарии

На Facebook в ограниченном тестовом режиме появилась кнопка «Downvote», инструмент для борьбы с оскорблениями, дезинформацией и обсуждениями не по теме. При нажатии на неё не уменьшается количество лайков у комментария, а предлагается сообщить модераторам соцсети об оскорблении, неточной информации или «офтопике». Счётчик количества «даунвоутов» не отображается. В компании сообщили, что пока просто хотят «получить обратную связь» и дать пользователям возможность сообщить о сомнительных комментариях.

Похоже, Facebook уверенно идет объявленным Цукербергом курсом на превращение соцсети в саморегулируемую безопасную среду — где любую «неудобную» информацию, включая комментарии, можно спрятать или вовсе забанить. Из кнопки «Downvote» может выйти хороший инструмент фильтрации «троллей» — удобно, например, если можно будет автоматически скрывать из всех дискуссий комментарии какого-то конкретного злобного товарища. Однако в век всеобщей перекрестной обиды новая функция может превратиться в оружие в руках воинствующих недотрог — и придется вводить функцию жалобы на жалобу.

Хаос в Newsweek: уволен главный редактор и репортёры Отдела расследований редакции в Нью-Йорке, остальные сотрудники отдела отправлены домой без оплаты труда

Холдинг Newsweek Media Group уволил главного редактора Боба Роу и исполнительного редактора Кен Ли, а также Селеста Каца и Джоша Саула, ведущих журналистов Отдела расследований нью-йоркской редакции. Также уволен Джош О'Киф, репортер новостей International News Times Newsweek, а остальные сотрудники отдела отправлены домой без сохранения заработной платы. По словам одного из работников издания, причиной массовых увольнений стало независимое расследование, направленное на деятельность акционеров холдинга Newsweek.