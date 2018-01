Громкие медийные новости комментирует гендиректор PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин

Какими новостями нам запомнится январь 2018? В рубрике экспертиза Сергей Верейкин из фиксирует медийные инфоповоды и дает к ним свои комментарии. Каждая новость – громкое событие, которое показывает, в какое время мы живем.

«Чудо-женщину 2» снимут по правилам против сексуальных домогательств

Супергеройский боевик «Чудо-женщина 2» станет первым фильмом, съемки которого пройдут с соблюдением руководства по предотвращению сексуальных домогательств. Инструкция была создана Гильдией продюсеров Америки для борьбы с харассментом в сфере киноиндустрии. Руководство включает в себя ряд инструкций — например, перед началом производства фильма все члены съемочной группы должны проходить персональную тренировку по предотвращению домогательств. Также продюсеры обязаны обеспечить доступный механизм, позволяющий сообщить о случаях приставаний.





Есть такое заболевание: диссоциативное расстройство идентичности. Мне кажется, психика членов съемочной группы «Чудо-женщины» подвергается серьезному испытанию: с одной стороны, они должны создать историю героини с явным сексуальным подтекстом (амазонка с прекрасными формами и минимумом одежды), но при этом сам процесс съемок должен проходить в максимально асексуальной атмосфере. Представляю, как по площадке бродит некий «антихарассмент-менеджер», который проверяет, не слишком ли тесно актеры прижимаются друг к другу и не слишком ли пристально оператор разглядывает бедра Галь Гадот.

Ульяну Сергеенко и Мирославу Думу обвинили в расизме

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко отправила приглашение светскому обозревателю Мирославе Думе на свой новый показ в Париже. Мирослава Дума выложила в Stories в Instagram присланную подругой открытку, которая была подписана «To my niggas in Paris» («Моим ниггерам в Париже») и отсылает к песне Niggas in Paris Канье Уэста и Джей Зи. На девушек обрушились с критикой и обвинениями в расизме пользователи соцсетей, СМИ и представители модной индустрии. Девушки публично принесли извинения.

Современные коммуникации – как минное поле. Всегда есть риск, что сделаешь шаг — и рванет по неожиданному поводу. На публичных спикеров распространяются правила саперов:

1) все, что ты делаешь, имеет последствия для тебя и окружающих;

2) не торопись;

3) только настоящие саперы имеют право называть других саперами. Только «людям на букву “н”» можно произносить «слово на букву “н”».

Папа Римский сравнил «фейковые новости» с грехом Евы

Папа Римский Франциск посвятил «фейковым новостям» свое выступление в честь Международного дня коммуникации. По его словам, первая «фейковая новость» появилась в книге Бытия — это описание того, как Змей притворился другом Евы и соблазнил её съесть запретный плод Древа познания. Понтифик отметил, что именно эта фальшивая новость положила начало трагической истории человеческого греха.