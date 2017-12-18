Помните слоган фильма «Чужой против Хищника»? Он был пафосный, но классный: «Кто бы ни выиграл в этой битве, человечество проиграет». Я к тому, что сами СМИ по-прежнему остаются несчастными заложниками в глобальной схватке поисковиков и соцсетей за аудиторию. Производителей контента заставляют размещать его то в формате фейсбучных «instant articles», то в формате гугловских «accelerated mobile pages», но в любом случае – работать по схеме, когда агрегаторы получают основной профит, делясь частью трафика с теми, кто этот контент создал.

Facebook сделал ставку на приоритетный показ в ленте пользовательских постов, потому что, похоже, вспомнил, что он, в первую очередь, социальная сеть. И потерял в привлекательности для издателей СМИ. Думаю, что потери временные, и Цукерберг снова придумает что-то, чтобы создатели контента опять активизировались, надеясь на трафик «с барского стола».