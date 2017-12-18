Сергей Верейкин
Гендиректор агентства по связям с общественностью и социальным медиа Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин продолжает комментировать громкие новости уходящего года.
Google обогнала Facebook по объему трафика для СМИ
Google снова стала лидером по объему интернет-трафика, отдаваемого онлайн-СМИ в ноябре 2017 года. Об этом со ссылкой на исследование разработчика сервисов аналитики Parse.ly пишет Recode. В январе Facebook обеспечивал почти 40% внешнего трафика для издателей, у Google этот показатель составлял около 34%. К концу года Google стал источником 44% трафика, а показатель Facebook упал до 26%.
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Помните слоган фильма «Чужой против Хищника»? Он был пафосный, но классный: «Кто бы ни выиграл в этой битве, человечество проиграет». Я к тому, что сами СМИ по-прежнему остаются несчастными заложниками в глобальной схватке поисковиков и соцсетей за аудиторию. Производителей контента заставляют размещать его то в формате фейсбучных «instant articles», то в формате гугловских «accelerated mobile pages», но в любом случае – работать по схеме, когда агрегаторы получают основной профит, делясь частью трафика с теми, кто этот контент создал.
Facebook сделал ставку на приоритетный показ в ленте пользовательских постов, потому что, похоже, вспомнил, что он, в первую очередь, социальная сеть. И потерял в привлекательности для издателей СМИ. Думаю, что потери временные, и Цукерберг снова придумает что-то, чтобы создатели контента опять активизировались, надеясь на трафик «с барского стола».
Искусственный интеллект Алису выдвинут на пост президента
Виртуального помощника Алису выдвигают на пост президента России. Как сообщили представители предвыборного штаба, кандидат «не знает, что такое усталость, а физическое старение никак не вредит её сознанию». Алиса будет позиционироваться как «кандидат, который знает вас лично».
|Роман Зарипов, запустивший эту тему, уже прославился в свое время раскруткой Instagram-аккаунта «миллионера», которого сыграл пенсионер из Химок. Уверен, что и проект с выдвижением «Алисы» будет иметь большой успех и поможет Яндексу раскрутить новый продукт. У нас народ любит постмодернизм и с удовольствием его шерит. Перефразируя известное высказывание, «лайкаю, ибо абсурдно». А президентские выборы еще не раз станут поводом для народного креатива, вот увидите. То ли еще будет.
В Великобритании пожарные освободили блогера, «зацементировавшего» голову в микроволновке
22-летний видеоблогер из города Вулвергемптон в Великобритании «зацементировал» свою голову в микроволновке, но не смог освободиться самостоятельно – ему пришлось вызывать пожарных. Микроволновку удалось снять, но, чтобы правильно провести операцию, пожарные звонили за советом спасателям, занимающимся чрезвычайными ситуациями. На операцию ушло около часа. Блогер ведёт канал на Youtube и специализируется на пранках и абсурдных поступках: он уже принимал ванну с автозагаром, заливал себя желатином и приклеивал к голове унитаз.
|Вопрос качества аудитории на YouTube все больше волнует рекламодателей – а, следовательно, и саму площадку, которая отчаянно пытается бороться с оскорбительным контентом, выявляя экстремистские, педофильские и другие нехорошие ролики. Но алгоритмы против идиотизма пока далеки от совершенства. Разлетевшаяся по англоязычным СМИ новость про Джея Свинглера (его даже показали в новостях BBC) только добавила популярности его каналам (а их у пранкера несколько). И пусть YouTube демонетизировал конкретное видео с микроволновкой, почти четыре миллиона просмотров за первые пять дней неплохо конвертировались в подписчиков – их теперь тоже три с половиной миллиона (на момент написания этого обзора). Пока охват ценится больше чем другие характеристики аудитории, у пранкеров есть все шансы заработать на неплохую пенсию..
Компания Mozilla запустила творческий конкурс грантов в поддержку борьбы с дезинформацией
Компания Mozilla объявила творческий конкурс грантов Reality Redrawn Challenge в рамках своей платформы по борьбе с дезинформацией. Организаторы хотят привлечь внимание мира к проблеме распространения поддельных новостей и других форм дезинформации, спонсируя самые выдающиеся арт-проекты на эту тему. К участию приглашаются художники, работающие в традиционных и цифровых направлениях, а также работающие с дополненной реальностью. Общая сумма грантов составит 40 000 $, а работы победителей будут выставлены в Технологическом музее инноваций в Сан-Хосе. К участию принимаются работы со всего мира.
|Декларируется цель привлечения внимания к проблеме дезинформации. При этом участники конкурса должны это сделать максимально креативно, ярко и весело. Потому что фейки должны приносить радость и удовольствие. Как это должно решить проблему дезинформации – непонятно, но факт «хайпожорства» со стороны Mozilla налицо. Можно еще устроить бордель прямо на голливудских холмах для привлечения внимания к сексуальным домогательствам в киноиндустрии: будет тоже вроде в тему – но не про то.