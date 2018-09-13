Сергей Собянин признался в любви к Москве в своем предвыборном ролике

В минувшие выходные в Москве прошли выборы мэра. В рамках предвыборной кампании кандидата Сергея Собянина коммуникационное агентство MOTIVE подготовило предвыборный ролик.

Видео представляет собой монолог Сергея Семеновича, в котором он признается в любви к Москве, вспоминает о том, что его связывает со столицей, какие чувства она вызывает и как сильно она меняет жизни миллионов людей, но в тоже время меняется и сама.

Были подготовлены две версии ролика.

В одном случае свое признание в любви к Москве произносит сам Сергей Собянин, в другом — его зачитывают известные российские звезды эстрады, театра, кино, писатели и спортсмены, чьи голоса знакомы каждому россиянину: Владимир Машков, Инна Чурикова, Владимир Меньшов, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Игорь Акинфеев, Татьяна Устинова, Сергей Светлаков, Тимати, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина.

У каждого из них, как и у всех жителей столицы, есть своя история с Москвой. Все они когда-то мечтали найти свое место в жизни, реализоваться, вписать свое имя в историю города, страны, и, несмотря на все сложности и препятствия, у них это получилось.

За последнее десять лет Москва, по словам создателей ролика, похорошела, стала более дружелюбной и современной. В обеих версиях ролика в видеоряде показаны обновлённые московские улицы и общественные пространства, которые стали новым современным лицом Москвы и которыми гордятся все москвичи: качели на Маяковке, парк Зарядье, парк Горького, Тверская и многие другие.

Главный посыл ролика одновременно прост и лаконичен: «Вместе мы сделаем Москву лучше».

Ирина Петроченкова, генеральный директор агентства MOTIVE: Этот ролик — искреннее признание в любви к Москве, необыкновенному, сложному и многообразному городу. У каждого из нас есть своя история со столицей, это мы и хотели показать. За последнее десятилетие Москва заметно преобразилась, стала по-настоящему уютным и современным мегаполисом. Во многом это заслуга Сергея Семеновича. При создании ролика мы хотели, чтобы его посыл отозвался в каждом, кто его посмотрит. Кажется, у нас это получилось.

Состав творческой группы:

Предвыборный штаб Сергея Собянина (клиент)

Motive (агентство)

Директор проекта — Ирина Петроченкова

Руководитель проекта — Светлана Линтварева

Продюсер — Сергей Горьков

Сценарная группа — Мария Рудницкая и Виктор Зерзеле

Режиссер — Владимир Котт

Операторы — Иван Соломатин, Илья Любимов

Звукорежиссер-Никита Ганькин

Монтажер — Анжелика Искра

Второй режиссер — Ася Дубровская

Директор съемочной группы — Филипп Томашевский

Композитор: Василий Лебедев