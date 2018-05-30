Видео со съемок посмотрело более 2,5 млн. человек

РЕН ТВ запустил рекламную кампанию к показу всех сезонов сериала «Игры Престолов». Уже 2 июня телеканал проведёт самую масштабную внеэфирную акцию в истории российского телевидения — фестивали «Игра престолов» одновременно в 4 городах России. Главным событием каждого фестиваля станут бесплатные концерты российских рок-звёзд первой величины.

З июня на телеканале стартует показ всех семи сезонов «Игры престолов».

На прошлой неделе в сети появился ролик с «Тирионом» из «Игры престолов», который справляет нужду в неположенном месте.

Как оказалось, момент был запечатлён прохожим во время съемок проморолика РЕН ТВ к показу сериала «Игра престолов». С 3 июня телеканал покажет 7 сезонов легендарного фэнтези — за 7 воскресений подряд.

Видео «Приключения Тириона в России» моментально разошлось по сети, и его уже посмотрело более 2,5 миллионов человек.

РЕН ТВ «раскрыл карты» и опубликовал оригинальную версию проморолика о приключениях Тириона Ланистера в России. Видео рассказывает о судьбе могущественного и коварного карлика из «Игры Престолов» — о том, как складывается его жизнь вне съемочной площадки, и о том, как мало героев из тех, что зрители видели в самом начале сериала, уцелело в этой жестокой игре.