На покупательские тренды в период с февраля по апрель заметно влияют погода и обилие праздников

Интерес к некоторым категориям товара напрямую зависит от сезона и год от года изменяется похожим образом. Пиковые месяцы – это хороший момент для запуска рекламной кампании, напоминают в «Яндексе». Аналитики «Директа» изучили данные за прошлые годы и выяснили, какие категории пользовались повышенным спросом с февраля по апрель. Можно предположить, что в ближайшие пару месяцев эти товары и услуги снова будут особенно востребованы.

В феврале, когда люди активно готовятся ко Дню святого Валентина и 23 февраля, резко вырастает интерес к разнообразным валентинкам и услугам по организации романтических свиданий и, конечно, цветам. Февраль - время подготовки к сельскохозяйственным работам и дачному сезону, поэтому начинает расти интерес к сельскохозяйственному оборудованию и запчастям к нему, а также к семенам цветов и овощей.

В марте интерес к цветам сохраняется. Остаются популярными живые цветы, но в топе категорий к ним прибавляются и искусственные. Особую популярность в феврале-марте набирают категории, связанные со школой и образованием в целом: к ним можно отнести подготовительные курсы по русскому языку и материалы для подготовки к ЕГЭ.

С потеплением набирает популярность и одна из самых летних тематик –пользователи ищут велосипеды и ролики, а также шлемы и другие аксессуары.

«На тренды в период с февраля по апрель заметно влияют погода и обилие праздников. Например, в феврале люди покупают цветы и подарки; март — пиковый месяц для подготовки к сельскохозяйственным работам и дачному сезону; в апреле, когда на улице становится посуше, люди ищут ролики и велосипеды. Пиковые месяцы – хороший момент для запуска рекламной кампании, но и в остальное время важно информировать потенциальных покупателей о своих товарах и услугах. С помощью Директа находить свою аудиторию и показывать ей рекламу можно в течение всего года», – комментирует исследование Екатерина Аскерова, директор по работе с ключевыми клиентами и партнёрами компании «Яндекс».