Последний раз команда СССР выходила в 1/8 финала 32 года назад

Сборная России по футболу гарантировано сыграет в 1/8 финала Чемпионата мира после того, как сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0.

Таким образом сборная России и сборная Уругвая после двух туров имеют по шесть очков, именно эти команды становятся первыми участниками стадии плей-офф, но российская команда занимает первое место за счет лучшей разницы мячей. Сборная России в матче открытия разгромила Саудовскую Аравию 5:0, а в во второй игре одолела Египет 3:1.

Россия и Уругвай сыграют друг против друга 25 июня в Самаре. Победа или ничья позволит российской сборной завершить групповой этап на первом месте. В этом случае российские футболисты проведут матч в 1/8 финала на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня. В случае поражения от уругвайцев Россия опустится на второе место и сыграет следующий матч в Москве в «Лужниках» 1 июля.

Сборная СССР по футболу последний раз выходила из группы ЧМ в 1986 году, дойдя до 1/8 финала турнира. Сборной России еще ни разу не удавалось пробиться в плей-офф.