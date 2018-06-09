Обновлённый сайт сможет угадывать интересы пользователя

Сбербанк впервые за пять лет провел редизайн своего официального сайта Sberbank.ru. Новая версия была разработана внутри компании без привлечения сторонних студий, сообщает пресс-служба финансовой организации.

В компании отметили, что главная задача обновления — создать интуитивно понятный интерфейс. Сайт стал персонализированным: он создает персональные предложения для клиентов после анализа поведения и потребностей клиента.

«Новый сайт будет угадывать интересы пользователя. Важное изменение — персонализация сайта: каждый пользователь видит на главной странице то, что интересно именно ему. Персональные предложения создаются на основе анализа потребностей и поведения клиентов. Пока это работает только для большого баннера наверху страницы, но постепенно персонализированными станут каждый блок и каждый раздел», — отметили в Сбербанке.

Кроме того, Сбербанк улучшил сам дизайн, поиск, а также сделал сайт проще в использовании на мобильных устройствах. На главной странице теперь можно посмотреть самые популярные карты и рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту. В будущем также планируется обновить разделы с продуктами банка, например, картами и кредитами, чтобы упростить выбор и оформление заявки.