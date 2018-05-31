В компании выпустили нарратив о запрещенных числах

Сбербанк в шуточной форме ответил на обвинения пользователей в предрассудках. Банк выпустил серию баннеров с указанием сумм, которые нельзя переводить через «Мобильный банк».

Некоторые суммы в компании посчитали слишком сказочными или азартными. Банк, например, «боится» переводить 666 рублей, и считает, что 999 рублей переводят только жадины.

«А на самом деле нет никакой магии. Банк может приостановить перевод или платёж, если сумма не похожа на вашу обычную. Так система защищает ваши деньги от мошенников», — объяснили в компании.

Ранее в сети появилось сообщение о том, что популярная услуга «Мобильный банк» дает сбой, когда клиенты пытаются пополнить счет на «дьявольскую» сумму. Пользователи пожаловались, что при попытке отправить 666 рублей платеж не проходит и операция блокируется.