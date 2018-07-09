Клиент банка, похожий на тренера сборной России, поблагодарил болельщиков за поддержку

Сбербанк России выпустил новый ролик, посвященный достойной игре российской сборной на ЧМ-2018. Герою ролика, похожему на тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, выдали карту с надписью «Ты просто космос!».

В ролике в офис Сбербанка заходит мужчина, который всем своим обликом напоминает Черчесова, но его лица зритель так и не увидит. Удивлённые сотрудники банка выдают ему карту, на которой написано: «Ты просто космос!» — и изображен со спины человек, похожий на него. Надпись на карте напоминает зрителям о популярной песне группы «Ленинград», одна из основных строчек которой гласит: «Ты просто космос, Стас!».

После получения карты, сотрудник и посетитель обмениваются взаимными словами благодарности. Сотрудник благодарит «за игру», а посетитель — «за хорошую поддержку». В конце сотрудники банка напомнили тренеру, чтобы он не забыл активировать карту в банкомате.

«Спасибо нашим за эту игру! Дойти до ¼ уже было настоящей победой. Ждём кубок через 4 года», — говорится в комментариях к ролику.