Банк запускает проект по выпуску дебетовых карт и карт рассрочки по правилам исламских финансов

Сбербанк планирует выпускать дебетовые карты и карты рассрочки по правилам исламских финансов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника заместителя председателя правления банка Бехнама Гурбан-заде.

В России Сбербанк намерен запустить исламский банкинг в Татарстане, Чеченской республике и Башкирии. Гурбан-заде пояснил, что начать реализацию проекта планируется с головных отделений в Казани, Грозном и Уфе. В рамках проекта планируется выпуск пластиковых карт.

«Начинать можно пилотировать розничные депозиты, а используя данные депозиты будем выпускать пластиковую карту, благодаря которой клиенты могут финансировать свои потребительские нужды», – сообщил Гурбан-заде.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Прибыль извлекается путем долевого участия в проекте или получения разницы между себестоимостью и конечной стоимостью товара. Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.

Проект по приему вкладов населения в соответствии с нормами ислама рассчитывают запустить до конца года.