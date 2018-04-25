Глава крупной компании и начинающий бизнесмен на три дня поменяются местами

Сегодня при поддержке «Сбербанка» на телеканале «Пятница» будет дан старт новому шоу «Теперь Я Босс Своего Дела». Выпуски будут выходить каждую среду в течение 10 недель.

В ходе проекта глава крупной компании и начинающий бизнесмен на три дня поменяются местами и попытаются изменить бизнес друг друга.

Зрители узнают изнутри, как устроены барбершопы, бургерные, магазины одежды, отели, фитнес-центры, маникюрные салоны, фермерские магазины.

Уникальность проекта заключается в том, что совместными усилиями телеканала «Пятница», представителей Сбербанка и агентств из группы Dentsu Aegis Network удалось создать не просто привлекательный коммерческий ТВ-контент, а целое шоу, которое решает задачи бренда и интересно аудитории канала.

Анатолий Попов, старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Рассчитываю, что в шоу мы в легкой развлекательной форме покажем настоящих героев — предпринимателей, которые вкладываются без остатка в развитие бизнеса, делают ошибки, но все равно идут вперед и становятся мастерами своего дела. Мы думаем, это привлечет внимание общества к предпринимательству и придаст импульс для открытия новых бизнесов.

В рамках продвижения проекта создана digital-экосистема в социальных сетях и новое digital-медиа под названием «Свое Дело». Такой комплексный подход позволит усилить эффект от ТВ-шоу и предложит предпринимателям дополнительный полезный контент