Сегодня при поддержке «Сбербанка» на телеканале «Пятница» будет дан старт новому шоу «Теперь Я Босс Своего Дела». Выпуски будут выходить каждую среду в течение 10 недель.
В ходе проекта глава крупной компании и начинающий бизнесмен на три дня поменяются местами и попытаются изменить бизнес друг друга.
Зрители узнают изнутри, как устроены барбершопы, бургерные, магазины одежды, отели, фитнес-центры, маникюрные салоны, фермерские магазины.
Уникальность проекта заключается в том, что совместными усилиями телеканала «Пятница», представителей Сбербанка и агентств из группы Dentsu Aegis Network удалось создать не просто привлекательный коммерческий ТВ-контент, а целое шоу, которое решает задачи бренда и интересно аудитории канала.
Анатолий Попов, старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка
Рассчитываю, что в шоу мы в легкой развлекательной форме покажем настоящих героев — предпринимателей, которые вкладываются без остатка в развитие бизнеса, делают ошибки, но все равно идут вперед и становятся мастерами своего дела. Мы думаем, это привлечет внимание общества к предпринимательству и придаст импульс для открытия новых бизнесов.
В рамках продвижения проекта создана digital-экосистема в социальных сетях и новое digital-медиа под названием «Свое Дело». Такой комплексный подход позволит усилить эффект от ТВ-шоу и предложит предпринимателям дополнительный полезный контент
Камаль Мерием, операционный директор агентства The Story Lab
В группе Dentsu Aegis Network существует контентная практика (Content stack), основной философией и задачей которого является помощь клиентам в создании востребованного контента, позволяющего вывести формат подачи продуктов клиента на качественно новый уровень в органичной для целевой аудитории форме. При создании проекта «Теперь Я Босс Своего Дела» удалось учесть интересы всех сторон творческого процесса и достичь максимального уровня коллаборации.