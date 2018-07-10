Акция с повышенной ставкой была приурочена к победе сборной России над Саудовской Аравией

Несмотря на поражение нашей сборной в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018, Сбербанк сохранил вклад «Побеждай» с повышенной ставкой до конца соревнований, сообщается в пресс-службе кредитной организации.

«В честь отличной игры нашей команды мы приняли решение продлить срок действия вклада „Побеждай“ до 15 июля, последнего дня соревнований. Спасибо за прекрасную игру, за эмоции и праздник. Гордимся всей страной!», — рассказал Александр Торбахов, заместитель Председателя Правления.

Вклад «Побеждай» был запущен 15 июня в честь победы (5:0) сборной России над сборной Саудовской Аравии в стартовом матче Чемпионата мира.

Кроме того, Сбербанк запустил линейку карт надежды и гордости со специальным дизайном с памятными моментами спортивного события. Линейка постоянно пополняется и будет доступна клиентам до 15 июля.